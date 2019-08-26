Даються небольшие описания. Требуется повысить уникальность от 80% по text.ru Только Украина. Оплата на карточку приват. 2.5 грн/шт.
Рерайт статей на тему продвижение в Pinterest
Необходимо сделать рерайт статей, объединив их в одну:
https://startblogup.com/2017/01/09/kak-prodvigat-blog-s-pomoshchiu-pinterest/
https://vc.ru/social/56063-prodvizhenie-v-pinterest-gid-po-uluchsheniyu-ranzhirovaniya-pinov
В результате должен получиться документ-инструкция с картинками из статей. Документ должен быть уникальным для поисковых систем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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