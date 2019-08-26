Рерайт статей на тему продвижение в Pinterest

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Завершен6 заявок284 просмотра

Необходимо сделать рерайт статей, объединив их в одну:

https://startblogup.com/2017/01/09/kak-prodvigat-blog-s-pomoshchiu-pinterest/

https://vc.ru/social/56063-prodvizhenie-v-pinterest-gid-po-uluchsheniyu-ranzhirovaniya-pinov

В результате должен получиться документ-инструкция с картинками из статей. Документ должен быть уникальным для поисковых систем.

6 лет назад
spartanez1
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$17
2 дня
Escrow
Рекомендую.
Оставляю нейтральный отзыв за несвоевременную оплату выполненного задания. Задача заказчиком была четко сформулирована, задание было выполнено, но оплата поступила лишь через несколько месяцев.

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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