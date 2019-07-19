Рерайт описания

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен5 заявок222 просмотра

Даються небольшие описания. Требуется повысить уникальность от 80%  по text.ru

Только Украина. Оплата на карточку приват.

2.5 грн/шт.

6 лет назад
nasty20
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$1
10 дней
Все выполнила в срок. Всегда на связи. Рекомендую!
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад