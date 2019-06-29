Нужна быстрая проверка+рерайт текстов лендинга

УРОВЕНЬ: пишите с любым уровнем

О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга.

МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.

ЗАДАЧА: сделать рерайт текстов на лендинге, который продает ТВ боксы. Всего около 1000 знаков.

ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА: в файле

Мы хотели бы получить выполненное задание к 18:00, 03.07.19

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

• переписать главную мысль, оставив сопровождающие факты или подправить/исправить ошибки в написанном

• тексты должны быть максимально одинаковые по объему с первоначальными, чтоб не нарушить композицию. Например, если в иконографике тексты под иконками на 3 строки, то все переписанные тоже должны быть на 3 строки

• тексты нельзя копировать, полностью свои. Уникальность не ниже 80% на text.ru

• внесение правок от заказчика в случае необходимости

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• 1+ год опыта работы копирайтером/рерайтером

• портфолио с текстами для лендингов, близкими по тематике в подтверждение опыта

• знание с инфостиля Ильяхова, легкий слог

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, коротко опишите предыдущий опыт работы с рерайтом текстов товарного лендинга и покажите 2-3 своих наиболее удачных текста.