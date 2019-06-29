Нужно сделать рерайт текстов размещенных на сайте. Весь текст на английском языке, результат должен быть тоже на английском. В обязательном порядке будет проверяться уникальность и грамотность текстов. Все тексты удобно собраны в гугл-таблицу. ...
Нужна быстрая проверка+рерайт текстов лендинга
УРОВЕНЬ: пишите с любым уровнем
О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга.
МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.
ЗАДАЧА: сделать рерайт текстов на лендинге, который продает ТВ боксы. Всего около 1000 знаков.
ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА: в файле
Мы хотели бы получить выполненное задание к 18:00, 03.07.19
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
• переписать главную мысль, оставив сопровождающие факты или подправить/исправить ошибки в написанном
• тексты должны быть максимально одинаковые по объему с первоначальными, чтоб не нарушить композицию. Например, если в иконографике тексты под иконками на 3 строки, то все переписанные тоже должны быть на 3 строки
• тексты нельзя копировать, полностью свои. Уникальность не ниже 80% на text.ru
• внесение правок от заказчика в случае необходимости
ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
• 1+ год опыта работы копирайтером/рерайтером
• портфолио с текстами для лендингов, близкими по тематике в подтверждение опыта
• знание с инфостиля Ильяхова, легкий слог
• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий
В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, коротко опишите предыдущий опыт работы с рерайтом текстов товарного лендинга и покажите 2-3 своих наиболее удачных текста.
Заявки фрилансеров
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