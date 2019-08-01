Написать статьи для сайта согласно ТЗ. Тематика "ремонт стиральных машин". От вас стоимость.
Написать описание для косметологических процедур салона
Здравствуйте!
Нужно написать описание для косметологических процедур салона.
Описания всех процедур предоставляется, нужно написать другими словами и чтоб текст был уникальным.
Всего порядка 40 процедур. Каждое описание 1000 – 2000 знаков.
P/S нужен копирайте, который имеет опыт написание описаний текстов по теме косметологии или схожей, а также владеет навыком написания «продающих» текстов, лучше женского пола.
Вышлите, пожалуйста:
- примеры ваших работ;
- стоимость за 1000 знаков;
- сроки за весь объем;
- готовы ли сделать 1 пробное описание на 500 знаков?
Спасибо.
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