Написать описание для косметологических процедур салона

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Закрыт18 заявок557 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать описание для косметологических процедур салона.

Описания всех процедур предоставляется, нужно написать другими словами и чтоб текст был уникальным.

Всего порядка 40 процедур. Каждое описание 1000 – 2000 знаков.

P/S нужен копирайте, который имеет опыт написание описаний текстов по теме косметологии или схожей, а также владеет навыком написания «продающих» текстов, лучше женского пола.

Вышлите, пожалуйста:

- примеры ваших работ;

- стоимость за 1000 знаков;

- сроки за весь объем;

- готовы ли сделать 1 пробное описание на 500 знаков?

Спасибо.

6 лет назад
Ilya_78
Илья 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

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