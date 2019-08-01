Коопирайтер для написания продающего текста строительной компании

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Закрыт9 заявок209 просмотров

Написать продающий текст для строительной компании, занимающейся в основном загородным строительством. В2В рынок

6 лет назад
KristinaL26
Кристина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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