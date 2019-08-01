Приветствую. Нужны тексты по знаменитостям и их домам на рублевке 2000 - 2500 знаков. Уникальность не менее 75%. Блоговый формат-текст разбавленный картинками. Откуда берете инфу-добавляете фото в ворд, чтоб понятно ...
Коопирайтер для написания продающего текста строительной компании
Написать продающий текст для строительной компании, занимающейся в основном загородным строительством. В2В рынок
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