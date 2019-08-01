Тексты по домам знаменитостей рублевки

Приветствую.

Нужны тексты по знаменитостям и их домам на рублевке 2000 - 2500 знаков.

Уникальность не менее 75%.

Блоговый формат-текст разбавленный картинками.

Откуда берете инфу-добавляете фото в ворд, чтоб понятно было что описывается+ссылки на источники.

Пример текста http://dekormyhome.ru/media-obzor-art-i-dizajn/uyutnyj-dom/obzor-oformleniya-dom-aleksandra-cekalo-na-rublevke-za-270-millionov.html

По одному тексту на человека, срок сегодня или максимум к 9:00 завтра.

Чей текст больше понравиться-дам задание на много текстов.

Оплата 700р. за текст. (вебмани, яд, карта сбера)

Текст начинаем с описания жизни и деятельности знаменитости, далее переходим к описанию дома и расположения с фото.

Все дома находятся на рублевке, населенные пункты указал-применяем в тексте. Цель текста-вызвать желание купить дом в населенном пункте рядом со знаменитостью:

1. Шульгино - Дом Александра Цекало

2. Барвиха - дом Дмитрия Маликова

3. Барвиха Клаб - дом Игоря Харламова и Кристины Асмус

4. Жуковка - дом Жасмин

5. Жуковка - дом Оксаны Робски

6. Жуковка - дом Владислава Доронина

Указывайте в комментах какой берете.