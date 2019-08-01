Ищу сценариста с юмором для написания сценариев для роликов ютуб.

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Закрыт7 заявок202 просмотра

Нужно написать сценарий обзоров машин, которые мы будем брать, с юмором.

Стоимость пишите обязательно 

 Ключевая составляющая - юмор.

6 лет назад
guest_15646799929342
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров