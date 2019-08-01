Здравствуйте! Нужно написать описание для косметологических процедур салона. Описания всех процедур предоставляется, нужно написать другими словами и чтоб текст был уникальным. Всего порядка 40 процедур. Каждое ...
Ищу сценариста с юмором для написания сценариев для роликов ютуб.
Нужно написать сценарий обзоров машин, которые мы будем брать, с юмором.
Стоимость пишите обязательно
Ключевая составляющая - юмор.
Заявки фрилансеров
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