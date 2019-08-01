Написать текст для проекта Торговая площадка

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Ув. коллеги. Есть проект: Торговая площадка товары для детей deti точка im

Необходима написать текст.

Во вложении не большая пояснения.

Чтобы был текст без лишних воды и четко по делу.

Примерно 2000-2500 символов.

Чтобы любой пользователь заходя в этих разделах понимал, куда попал.

Перед тем, как я приму Ваше предложение, мы обсудим все детали во избежание недоразумения.

6 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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