Написать текст для проекта Торговая площадка

Ув. коллеги. Есть проект: Торговая площадка товары для детей deti точка im

Необходима написать текст.

Во вложении не большая пояснения.

Чтобы был текст без лишних воды и четко по делу.

Примерно 2000-2500 символов.

Чтобы любой пользователь заходя в этих разделах понимал, куда попал.

Перед тем, как я приму Ваше предложение, мы обсудим все детали во избежание недоразумения.