Сделать отчеты по компаниям которые я вам скину, образец тоже будет. Вы можете взять сколько хотите отчетов, но чтобы успели выполнить до вечера того дня, когда взяли. За 1 отчет плачу 5$. Если согласны ...
Тексты на английском
Необходимы тексты на английском языке по тематике спортивное питание, похудание (описание принципа работы, ингредиентов, советов). Язык простой, без ошибок, с проверкой уникальности.
Объем - 50 000 симв.
Оплата 2$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг53 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написание уникальных постов в Инстаграмм для матера по Шугарингу.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); - Отсутствие ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требования: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных сентенций; ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Срочно (до обеда) написать текст (копирайтинг) на тематику SMM - 2000 символов. Цена - 80 руб/1000. Подробное задание кандидатам. Оплата Webmoney.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ув. коллеги. Есть проект: Торговая площадка товары для детей deti точка im Необходима написать текст. Во вложении не большая пояснения. Чтобы был текст без лишних воды и четко по делу. Примерно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать сценарий обзоров машин, которые мы будем брать, с юмором. Стоимость пишите обязательно Ключевая составляющая - юмор.Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать описание для косметологических процедур салона. Описания всех процедур предоставляется, нужно написать другими словами и чтоб текст был уникальным. Всего порядка 40 процедур. Каждое ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать статьи для сайта согласно ТЗ. Тематика "ремонт стиральных машин". От вас стоимость.Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо писать отрицательные и положительные отзывы на отзовиках и яндексе!Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад