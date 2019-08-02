Английские тексты: CPA, арбитраж трафика и партнерки

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Требования:   

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;   

- Грамотный английский язык (C1, C2)   

Требования к текстам:   

- Уникальные;   

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;   

- Содержательные;   

- Структуированные (маркированные списки, абзацы, подзаголовки, профессиональная аксиоматика)   

Тематика статей – CPA, арбитраж, партнерские программы (!).   

Количество необходимых статей – 5.   

Темы статей и объем:   

- 100+ TOP Affiliate Programs – Best High Paying Affiliate Programs of 2019 For Online Money Making (20к)   

- 50+ TOP CPA Networks – Best Affiliate Cost Per Action Networks of 2019 For Beginners In Money Making (10к)   

- 50+ TOP Travel Affiliate Programs – Best CPA Travel Networks and Offers of 2019 For Sites and Online Bloggers (20к)   

- 20+ TOP Bitcoin Affiliate Programs – Best Crypto Affiliate Networks of 2019 For Online Money Making (15к)   

- 20+ TOP Binary Options Affiliate Programs – Best High Paying Binary Networks of 2019 For Money Making (10к)   

Объемы большие, качество должно быть на высоте. Пишем с нуля, рерайт мне не нужен.   

Ценник – 4$ за 1000 знаков.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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