Сделать отчеты по компаниям которые я вам скину, образец тоже будет. Вы можете взять сколько хотите отчетов, но чтобы успели выполнить до вечера того дня, когда взяли. За 1 отчет плачу 5$.

Если согласны на сотрудничество, то в день буду выдавать отчеты и по их выполнению будет оплата.