Сделать отчеты по компаниям

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт53 заявки593 просмотра

Сделать отчеты по компаниям которые я вам скину, образец тоже будет. Вы можете взять сколько хотите отчетов, но чтобы успели выполнить до вечера того дня, когда взяли. За 1 отчет плачу 5$. 

Если согласны на сотрудничество, то в день буду выдавать отчеты и по их выполнению будет оплата.

6 лет назад
sashanagibaet
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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