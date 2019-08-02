Написать SEO-тексты по партнеркам и арбитражу трафика

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Закрыт1 заявка373 просмотра

Требования к исполнителю:  

- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;  

- Грамотный русский язык;  

Требования к текстам:  

- Уникальные;  

- Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи);  

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;  

- Содержательные;  

- Объем – 3-5к символов.  

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться, понимать. Рерайт нам не нужен.  

Количество необходимых статей – 5.  

Ценник – 130 рублей за 1000 символов.  

Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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