Оформление статьи на Medium

Есть статья на тему организации процесса работы с ошибками в данных (#dataquality #datagovernance). Актуально для крупных компаний. Профессиональный стиль. Описание процесса (how-to).500 слов / 3300 знаков. На русском. Текст готов.

Нужно для публикации: улучшение читабельности (текст, шрифт, форматирование, разделы, ключевые слова, нормальная внешняя ссылка и пр.), картинки и тп.

Ссылку на статью в google docs вышлю.