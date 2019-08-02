Оформление статьи на Medium

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Есть статья на тему организации процесса работы с ошибками в данных (#dataquality #datagovernance). Актуально для крупных компаний. Профессиональный стиль. Описание процесса (how-to).500 слов / 3300 знаков. На русском. Текст готов.

Нужно для публикации: улучшение читабельности (текст, шрифт, форматирование, разделы, ключевые слова, нормальная внешняя ссылка и пр.), картинки и тп.

Ссылку на статью в google docs вышлю.

6 лет назад
mihailorama
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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