Обзоры в каталоге

Сделать отчеты по компаниям которые я вам скину, образец тоже будет. Вы можете взять сколько хотите отчетов, но чтобы успели выполнить до вечера того дня, когда взяли. За 1 отчет плачу 5$. Если согласны ...
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