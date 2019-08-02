Сделать отчеты по компаниям которые я вам скину, образец тоже будет. Вы можете взять сколько хотите отчетов, но чтобы успели выполнить до вечера того дня, когда взяли. За 1 отчет плачу 5$. Если согласны ...
Написание статьи
Для автомобильного сайта необходимо написать статью с фото, желательно 2-5тысячи знаков. Написание контента с уклоном во внедорожную тему, кроссоверы.
Требуется написание и размещение на сайте.
Заявки фрилансеров
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