Вакансия на юмористический лад

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Нужно написать юмористическую (высмеивающую, стеб) вакансию с уклоном BDSM, для FINDOM (Финансовое рабство перед женщиной). Минимум 1000 символов без пробелов.

6 лет назад
Vas4m
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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