Нужна помощь в правильной настройке бесшовного роуминга от микротик. Настроить нужно rb952Ui-5ac2nD И две точки RBwAPG-5HacT2HnD ОС обновлены до последне стабильной 6.45.5
Системное администрирование1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Нужна помощь в правильной настройке бесшовного роуминга от микротик. Настроить нужно rb952Ui-5ac2nD И две точки RBwAPG-5HacT2HnD ОС обновлены до последне стабильной 6.45.5
Нужно написать юмористическую (высмеивающую, стеб) вакансию с уклоном BDSM, для FINDOM (Финансовое рабство перед женщиной). Минимум 1000 символов без пробелов.