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Тексты для instagram аккаунта (медицинская тематика)
Требуется копирайтер для написания постов в аккаунты медицинской тематики (пластическая хирургия, стоматология и тд).
Требуется ежедневно 3-5 постов около 2000 символов каждый пост.
Заявки фрилансеров
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