Простой рерайт для игрового сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок202 просмотра

Для игрового сайта нужно написать 3 статьи (можно найти в интернете и переписать).

Уникальность в районе 75-80% устроит.

1 статья: это описание игры - http://csking.ru/sounter-strike-16/4-klassicheskaya-counter-strike-16.html

2 статья: это футер сайта, в котором будет написать что это за сайт (сайт на котором размещены легендарные сборки игра бла бла бла)

3 статья: статья обзор игры (вкратце, что там за физика/механика и как стать лучшим игроком в этой игре).

Жестких требований не будет. Должно быть информативно и с ключевыми словами.

Пишем для игроков, соответсвенно.

1 статья - возраст аудитории: от 20 до 30

2 статья - возраст аудитории: от 14 до 20 (мечтания о том, что можно стать самым лучшим игроком и все девушки мира будут вашими).

По символам и размерам особо не разбираюсь.

Навскидку в районе 1000 - 2000.

Для футера и вовсе символов 300-400 наверное хватит.

Если будет интересно, будут еще заказы по игровой тематике

HTML
6 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
София хороший копирайтер. Работой доволен. Договорились об о всем быстро. Работу прислала во время. Все супер, благодарен за работу! Рекомендую!
Все отлично. Тз четкое, оплата сразу после проверки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад