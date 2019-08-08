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Написать 7 статей по теме недвижимость
Здравствуйте. Требуется написать 7 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html
Статьи:
1. Ипотека vs аренда квартиры, 4к збп.
2. Квартира посуточно или отель, 6к збп.
3. Как понять профессионал ли риелтор, 3к збп.
4. Линолеум. Как правильно выбрать, 3к збп.
5. Загородная недвижимость и подводные камни ее приобретения, 6к збп.
6. Советы по получению максимальной выгоды на рынке недвижимости, 3к збп
7. Как быстро продать дачу, 3к збп
Бюджет 1400 грн., срок выполнения 5 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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