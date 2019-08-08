Написать 7 статей по теме недвижимость

$54
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок210 просмотров

Здравствуйте. Требуется написать 7 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html

Статьи:

1. Ипотека vs аренда квартиры, 4к збп.

2. Квартира посуточно или отель, 6к збп.

3. Как понять профессионал ли риелтор, 3к збп.

4.  Линолеум. Как правильно выбрать, 3к збп.

5.  Загородная недвижимость и подводные камни ее приобретения, 6к збп.

6.  Советы по получению максимальной выгоды на рынке недвижимости, 3к збп

7.  Как быстро продать дачу, 3к збп

Бюджет 1400 грн., срок выполнения 5 дней.

6 лет назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$70
5 дней
Escrow
Как всегда качественно и в срок. Рекомендую!
Большое спасибо за интересный заказ! Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-5
Копирайтинг

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