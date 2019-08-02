Копирайт 1000 текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок771 просмотр

Необходим копирайт 1000 текстов 

Объем: 2000 знб 

Уникальность:

Тематика: образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональное обучение) 

Дополнительно: прописать тэги и заполнить текст в картинке в шаблоне удостоверения/диплома (шаблон предоставим) 

Оплата: 150 рублей за один текст

Рассчитываю на постоянное сотрудничество - нужно заполнить несколько сайтов.

6 лет назад
Mittermil
Людмила 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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