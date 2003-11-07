denfreelanser

Денис Кощеев denfreelanser

 
20 летЭстония/Таллинн
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстальщик HTML/CSS

Здравствуй!

﻿Меня зовут Денис и я занимаюсь вёрсткой. Выбирайте именно меня если хотите сэкономить:

  • Плату.  Я выполняю работу за низкую оплату. Если в моей работе вы найдете, то, что надо дорабатывать, я могу доработать бесплатно. Однако, иногда могу взять плату.(зависит от сложности и количества доработок).﻿
  • Время. Не тяну с заказами. Берусь за дело и довожу его до конца. Раньше был безответственным, но теперь я исправился.
﻿Мои умения:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • знания фреймворков;
  • Less/Sass;
  • JavaScript/Jquery (Junior);
  • Адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерность.
﻿Никогда не беру предоплат, потому что считаю, что они созданы для обмана.

﻿Мне будет приятно с вами работать если вы:

  • большинство своего времени на связи;
  • не меняете требования во время моей работы;
  • даёте четкое задание.
С уважением,

Денис

Иногда выполняю заказы по копирайтингу, поэтому не удивляйтесь, что у меня некоторые отзывы связаны с написанием статей.

JavascriptНаписание статейHTMLCSSjQuerySASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
GrushaAlexandr
Александр 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$36
10 баллов
4 года назад
Редактирование текста 4 документа.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$33
7 баллов
4 года назад
Английские тексты
Работа с Денисом состоялась, но в один момент он просто пропал. Ни ответа, ни законченного заказа. Поэтому рекомендовать не могу.
GrushaAlexandr
Александр 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Редакция текста сценария (для визуальной новеллы) один документ
Рекомендую. Всё было сделано качественно и быстро. Если что-то попросить доделать, то он доделает. Крайне рекомендую.
Мой первый заказ на этой бирже состоялся с данным заказчиком. Заказчик сам со мной связался. Быстро принял мою заявку и во время выполнения задачи всегда был на связи. В любой момент я мог задать ему вопрос, хотя этого даже не надо было делать, потому что описание заказа было идеальным. Оплатил моментально. Советую данного заказчика всем.
Ответный отзыв