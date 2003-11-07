Верстальщик HTML/CSS
Здравствуй!
Меня зовут Денис и я занимаюсь вёрсткой. Выбирайте именно меня если хотите сэкономить:
- Плату. Я выполняю работу за низкую оплату. Если в моей работе вы найдете, то, что надо дорабатывать, я могу доработать бесплатно. Однако, иногда могу взять плату.(зависит от сложности и количества доработок).
- Время. Не тяну с заказами. Берусь за дело и довожу его до конца. Раньше был безответственным, но теперь я исправился.
- HTML5;
- CSS3;
- знания фреймворков;
- Less/Sass;
- JavaScript/Jquery (Junior);
- Адаптивная верстка;
- Кроссбраузерность.
Мне будет приятно с вами работать если вы:
- большинство своего времени на связи;
- не меняете требования во время моей работы;
- даёте четкое задание.
Денис
Иногда выполняю заказы по копирайтингу, поэтому не удивляйтесь, что у меня некоторые отзывы связаны с написанием статей.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$33
7 баллов
4 года назад
Работа с Денисом состоялась, но в один момент он просто пропал. Ни ответа, ни законченного заказа. Поэтому рекомендовать не могу.
$8
10 баллов
4 года назад
Рекомендую. Всё было сделано качественно и быстро. Если что-то попросить доделать, то он доделает. Крайне рекомендую.
Ответный отзыв
Мой первый заказ на этой бирже состоялся с данным заказчиком. Заказчик сам со мной связался. Быстро принял мою заявку и во время выполнения задачи всегда был на связи. В любой момент я мог задать ему вопрос, хотя этого даже не надо было делать, потому что описание заказа было идеальным. Оплатил моментально. Советую данного заказчика всем.