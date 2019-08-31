Редактирование текста 4 документа.

Вашей задачей будет исправить все ошибки грамматические, орфографические и тд. Убрать все повторяющиеся слова или фразы. Украсить текста эпитетами, метафорами и остальными методами. Сначала мы проверим на одном документе, если всё будет хорошо, то закажу ...