Вашей задачей будет исправить все ошибки грамматические, орфографические и тд. Убрать все повторяющиеся слова или фразы. Украсить текста эпитетами, метафорами и остальными методами. Сначала мы проверим на одном документе, если всё будет хорошо, то закажу ...
Редактирование текста 4 документа.
Исправление ошибок + украшения текста + удаление повторных слов или фраз.
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