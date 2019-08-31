Редактирование текста 4 документа.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка118 просмотров

Исправление ошибок + украшения текста + удаление повторных слов или фраз. 

6 лет назад
GrushaAlexandr
Александр 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denfreelanser
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$36
14 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

denfreelanser
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад