Есть сайт Необходимо вычитать украинский текст и внести правки, т.к. текст переведен через переводчик и имеет не корректное звучание. Кол-во страниц для вычитки - 3 шт
Специалист по Эксель для небольшого дополнения корректировки формул
Здравствуйте. Необходима разовая помощь.
Есть смета строками и столбиками (скриншот во вложении – файл 1), где есть значения в столбиках, которые автоматически при изменении считаются в "итого" в последней строке.
Необходимо:
1. Сделать так, что бы в одной из строк можно было поставить общее=суммарное значение стоимости для всех заданных столбиков и оно разделенное на кол-во столбиков и округленное до единиц руб или до десятков руб (обдумываю) добавилось в "итого" для каждого столбика (скриншот во вложении – файл 2)
2. Добавить строку+формулу, в которой будет ОБЩЕЕ=суммарное "итого" для заданных столбиков, которое будет равняться сумме значения "итого" каждого столбика (скриншот во вложении – файл 3)
3. Почистить от лишних формул, не имеющих отношения к процессу (если будет намного дороже – то не надо)
Объясняю как могу (не обессудьте). Саму смету вышлю выбранному специалисту.
Просьба сразу писать цену.
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