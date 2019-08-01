Специалист по Эксель для небольшого дополнения корректировки формул

Здравствуйте. Необходима разовая помощь.

Есть смета строками и столбиками (скриншот во вложении – файл 1), где есть значения в столбиках, которые автоматически при изменении считаются в "итого" в последней строке.

Необходимо:

1. Сделать так, что бы в одной из строк можно было поставить общее=суммарное значение стоимости для всех заданных столбиков и оно разделенное на кол-во столбиков и округленное до единиц руб или до десятков руб (обдумываю) добавилось в "итого" для каждого столбика (скриншот во вложении – файл 2)

2. Добавить строку+формулу, в которой будет ОБЩЕЕ=суммарное "итого" для заданных столбиков, которое будет равняться сумме значения "итого" каждого столбика (скриншот во вложении – файл 3)

3. Почистить от лишних формул, не имеющих отношения к процессу (если будет намного дороже – то не надо)

Объясняю как могу (не обессудьте). Саму смету вышлю выбранному специалисту.

Просьба сразу писать цену.