Оформление текста

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок406 просмотров

Требуется оформления статьи.

Что нужно делать:

- Структурировать текст.

- Оформление текста (блоки внимания, цитаты, таблицы списки и т.д.).

- Подбор и размещение в текст тематических изображений.

- Подбор и размещение в текст тематических видео.

- Создание галерей изображений в тексте (при необходимости)

Есть подробное ТЗ, что и как следует делать. Вышлю его после согласования базовых условий работы.

6 лет назад
vashe-vremya
Максим 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров