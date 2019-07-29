Перевод сайта в гугл переводчике

Задача:

1. Скопировать статью с зарубежного сайта

2. Перевести ее через гугл или яндекс переводчик на русский язык

3. Проверить статью на наличие грамматических, пунктуационных и других ошибок, а также по смыслу, исправить чтобы она была читаема и понятна пользователю.

4. При наличии ссылок в самой статье, открыть ее, также скопировать текст и повторить пункты 1-4.

Всего порядка 40 статей.

5. Статью проверить на уникальность с помощью сервиса text.ru

Зарубежные сайты:

https://www.webmd.com/hepatitis/understanding-hepatitis-c-symptoms

https://www.hepatitiscentral.com/hepatitis-c/hepatitis/pregnancy/