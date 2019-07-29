Есть сайт Необходимо вычитать украинский текст и внести правки, т.к. текст переведен через переводчик и имеет не корректное звучание. Кол-во страниц для вычитки - 3 шт
Перевод сайта в гугл переводчике
Задача:
1. Скопировать статью с зарубежного сайта
2. Перевести ее через гугл или яндекс переводчик на русский язык
3. Проверить статью на наличие грамматических, пунктуационных и других ошибок, а также по смыслу, исправить чтобы она была читаема и понятна пользователю.
4. При наличии ссылок в самой статье, открыть ее, также скопировать текст и повторить пункты 1-4.
Всего порядка 40 статей.
5. Статью проверить на уникальность с помощью сервиса text.ru
Зарубежные сайты:
https://www.webmd.com/hepatitis/understanding-hepatitis-c-symptoms
https://www.hepatitiscentral.com/hepatitis-c/hepatitis/pregnancy/
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