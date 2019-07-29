Создание прайса СРОЧНО

1)Из этой таблицы нужно сделать прайс : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUOC8TjN6eSkVSVoGpVPxgOJ4bOc0tCLTl5uHqvlMOE/edit#gid=0, с логотипом и контактами. http://rsd1.pro/deteyling/

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Детейлинг Вашего авто в центре Москвы

Получите новые эмоции от защиты, чистоты и блеска вашего автомобиля. Вы получите идеально чистый и свежий салон и кузов автомобиля, привлекательный внешний вид - лучше чем из салона, за счет нанесения нано керамических покрытий. На вашем авто не не будет вмятин и царапин и удалим мы их быстро. Авто будет защищен качественной пленкой.

Снизу прикреплены 2 ссылки, где также необходимо взять

2) Снизу прикреплены еще 5 фото, из них также нужно сделать отдельный прайс с нашим логотипом и контактами