Нужен человек с опытом, который уже делал подобные вещи, а именно: 1. Через сервис чистка дублирующихся слов 2. Составление тайтла, заголовка, дескрипшена (уже из готовых ключей) ПРОСЬБА: ...
Создание прайса СРОЧНО
1)Из этой таблицы нужно сделать прайс : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUOC8TjN6eSkVSVoGpVPxgOJ4bOc0tCLTl5uHqvlMOE/edit#gid=0, с логотипом и контактами. http://rsd1.pro/deteyling/
ТЕЛЕФОНЫ
Детейлинг и автомойка:
+7 (903) 795-60-24
Шины и шиномонтаж:
+7 (903) 792-78-59
АДРЕС
Москва ул. Павелецкая
набережная 2с2
ПОЧТА
ВРЕМЯ РАБОТЫ
C 09.00 до 20.00
Детейлинг Вашего авто в центре Москвы
Получите новые эмоции от защиты, чистоты и блеска вашего автомобиля. Вы получите идеально чистый и свежий салон и кузов автомобиля, привлекательный внешний вид - лучше чем из салона, за счет нанесения нано керамических покрытий. На вашем авто не не будет вмятин и царапин и удалим мы их быстро. Авто будет защищен качественной пленкой.
Снизу прикреплены 2 ссылки, где также необходимо взять
2) Снизу прикреплены еще 5 фото, из них также нужно сделать отдельный прайс с нашим логотипом и контактами
Выбранный исполнитель
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