Создание прайса СРОЧНО

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки274 просмотра

1)Из этой таблицы нужно сделать прайс : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUOC8TjN6eSkVSVoGpVPxgOJ4bOc0tCLTl5uHqvlMOE/edit#gid=0, с логотипом и контактами. http://rsd1.pro/deteyling/

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Детейлинг Вашего авто в центре Москвы

Получите новые эмоции от защиты, чистоты и блеска вашего автомобиля. Вы получите идеально чистый и свежий салон и кузов автомобиля, привлекательный внешний вид - лучше чем из салона, за счет нанесения нано керамических покрытий. На вашем авто не не будет вмятин и царапин и удалим мы их быстро. Авто будет защищен качественной пленкой.

Снизу прикреплены 2 ссылки, где также необходимо взять

 2) Снизу прикреплены еще 5 фото, из них также нужно сделать отдельный прайс с нашим логотипом и контактами

6 лет назад
rocketshina
Дмитрий 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Все сделано качественно и точно в сроки.
все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад