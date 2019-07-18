Выровнять поля в файле (формат PAGES)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки213 просмотров

нужно выровнять поля в файле в программе PAGES а также сверк убрать 2 пустых листа500 рублей

6 лет назад
guest_15489165743626
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров