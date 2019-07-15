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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки174 просмотра

Нужно набрать текст 4 страницы по скану документа (в jpg)

Пишите цену и сроки.

6 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров