Приведение юридических статей в состояние для публикации на сайте

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Закрыт24 заявки890 просмотров

Есть готовые статьи на юридическую тематику. Но в них допущены синтаксические ошибки и написано порой не очень "красиво".

Нужно подготовить статьи в нормальный для чтения вид!

6 лет назад
FeR-S
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров