Редактор со знанием SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки297 просмотров

Ищем редактора, со знанием английскоко языка, на сдельные работы, для создания нишевых сайтов.  

Основная тематика – медицина. Проекты на английском языке, под штаты.

Обязанности: 

- составлять тз для писателей под нужные ключи/статьи 

- принимать/отправлять на доработку тексты писателей 

- разбираться в seo 

В личной беседе покажу пример ТЗ для писателя.

Можем платить за каждое сделанное действие, всего около 50-100 статей. 

антиспам слово – " молоток "

6 лет назад
kirtoakapavel
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров