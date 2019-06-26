Нужен грамотный сео текст на основе конкурентов в топе

Добрый день, есть ядро,нужно кластеризировать (не больше 3-х запросов на текст, на нч запросы текст от 500 до 1000, сч от 1000 до 1500 и на вч от 1500 до 2500) и создать под него текста и мета данные. Нужна качественная и ответственная работа. Уникальность строго не меньше 90% по text.ru content-watch.ru

Продукт технически сложный поэтому в файле запросами есть вкладка расшифровка (это РК для директа) там по непонятным запросам пояснение в заголовке и тексте к чем имелась введу та или иная цифра

Так же нужно составить грамотные на основе конкурентов в топе и тоже разумеется уникальные дискрипшены, а остальное метаданные стандратно (кейворд и тайтл)