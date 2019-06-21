Редактор английского языка (вычитка после Google Translate)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт36 заявок419 просмотров

Здравствуйте.

Будут даны источники (урлы) статей.

1 Надо прогнать через Google Translate (направление RUS->ENG)

2 Полученный текст вычитать, отредактировать кривые места, подправить пунктуацию где надо.

Предлагайте свои расценки за 1000 знаков. Объем большой.

6 лет назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров