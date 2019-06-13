Редактирование текста

Привет. Требуется человек, который отредактирует мне как минимум 10 стр текста машинного перевода с англ. на русс. Если вы хоть раз переводили так текст, то поймете, насколько там все плохо с падежами, родами и т.п.

Что от вас требуется?

Изменить в переводе падежи, если они не верны.

Добавить/удалить знаки препинания.

Изменить род. (Иногда гугл переводит фразы или действия женщин, как мужчин и наоборот.)

В редких случаях надо переписывать целые предложения, потому что они звучат ужасно.

Скину примеры работы. (2-3 абзаца)

Предлагайте ваши цены за каждые 1к символов без пробелов.

Примечание: редакт невероятно легкий. Если вы часто работаете с текстом, то сможете легко редактировать около 160к символов.

Оплата может быть поэтапной. (Каждые 10к символов без пробелов)

Способы оплаты: СберБанк, PayPal.

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Без предоплаты.