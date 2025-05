Набрать текст

Есть пособие по изучению английскому языку. Из него надо набрать фразы в текстовой файл. Формат должен быть такой:

I AM in the forest

Ай аем ин дэ форист

Буквально:«Я ЕСТЬ в лесу»

I AM that white elephant.

Ай аеМ дает wайт злифэнт

Я - тот белый слон

то есть после каждого фрагмента вставлять пустую строку и набирать фразы, у которых вот таких три варианта, а другое лишнее не надо. Транскрипция так и указана в пособии в виде русских букв, иногда некоторые буквы в транскрипции заменены на английские. Можно кое-где копировать, что копируется и править (там слипшиеся слова без пробела между ними есть, то есть вставлять пробел). Возможно дам задание нескольким исполнителям. Или буду давать частями по несколько страниц, вдруг не понравится набирать, чтобы проект не завис, если кто то не выполнит работу.

Прошу указывать вашу цену и за сколько это знаков указана стоимость. В киких системах платежей можете принять оплату и если не подходят русские рубли, то какие деньги принимаете. Пишите, когда готовы приступить.