Заполнить таблицу смежных врачебных специализаций

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Закрыт2 заявки217 просмотров

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С НАЛИЧИЕМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

Добрый день! 

Требуется заполнение таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vFZXgUfZMU_0rjQSkkI-aWYSeQU_85_1TXnp60761q8/edit?usp=sharing 

Для каждой из 62 специальностей необходимо записать смежные специальности в соседнюю колонку. Смежные специальности - это значит, по каким вопросам врач текущей специальности теоретически может проконсультировать пациента. Мы уже начали заполнять таблицу для примера. 

Срок выполнения - 1 день.

В отклике просьба указывать образовательное учреждение, вашу специальность и квалификацию.

6 лет назад
estaticzz
Марат 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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