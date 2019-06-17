Требуется: 1. Проверка грамотности текста. 2. Проверка на наличие предложений содержащих "воду" и предложения по их корректировке. 3. Поиск тавтологий и частых повторов слов 4. Проверка логики подачи информации. 5. ...
Заполнить таблицу смежных врачебных специализаций
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С НАЛИЧИЕМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Добрый день!
Требуется заполнение таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vFZXgUfZMU_0rjQSkkI-aWYSeQU_85_1TXnp60761q8/edit?usp=sharing
Для каждой из 62 специальностей необходимо записать смежные специальности в соседнюю колонку. Смежные специальности - это значит, по каким вопросам врач текущей специальности теоретически может проконсультировать пациента. Мы уже начали заполнять таблицу для примера.
Срок выполнения - 1 день.
В отклике просьба указывать образовательное учреждение, вашу специальность и квалификацию.
Заявки фрилансеров
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