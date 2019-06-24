Легкая правка текста

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок235 просмотров

Надо подправить текст.

Плачу 1$ рублей за 60к символов. Править очень легко.

Надо исправить падеж, род и т.п., есил понадобится.

Внизу прикреплю файл в качестве примера.

Оплата поэтапная, СберБанк.

6 лет назад
sirexelite
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

t_maslova1962
Татьяна 
63 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отлично спавилась с заданием. Быстро правит ошибки и всегда на связи. Рекомендую.
Ставит понятные задачи, оплата сразу же после выполнения, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

t_maslova1962
Татьяна 
63 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
6 лет назад