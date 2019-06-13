Редактирование и корректировка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок295 просмотров

Требуется:

1. Проверка грамотности текста.

2. Проверка на наличие предложений содержащих "воду" и предложения по их корректировке.

3. Поиск тавтологий и частых повторов слов

4. Проверка логики подачи информации.

5. Поиск не литературных слов и фраз, а также речевых ошибок.

6. Проверка правильности оформления списков.

Стоимость 10 руб. за 1000 символов.

В заявке прошу вас указывать имеющийся опыт, а также почту или другие удобные способы связи.

6 лет назад
vashe-vremya
Максим 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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