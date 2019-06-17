Исправить картинку-текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки114 просмотров

Есть иллюстрация-текст.

Текст написан в столбик и по бокам много пустого места.

Нужно вырезать строчку и вставить ее со строчкой выше, чтобы из вертикального столбца текста сделать более горизонтальной. 

Бюджет 100₽. Оплата на Яндекс Деньги.

6 лет назад
jukowandr1
Андрей 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров