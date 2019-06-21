Требуется редакция текста на русском языке.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт78 заявок666 просмотров

Требуется редакция текста, который изначально являлся интервью, и был переведен с английского. Текст должен читаться гармонично. Возможно перестановка частей текста, грамматические ошибки и пунктуация. 

37000 знаков без пробелов. 

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6 лет назад
guest_15616523598707
6 лет в сервисе
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6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров