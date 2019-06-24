Редактор для сайта. 120 статей

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт18 заявок772 просмотра

Разовая работа. Требуется редактор для завершения выписки сайта огородной тематики. Осталось 120 статей.

Требования:

Знание русского языка в совершенстве. Желательно филологическое образование.

Умение работать в команде.

В задачу входит:

отбор авторов,

контроль качества статей,

контроль формирования ТЗ,

минимальная корректировка,

правки за экспертом.

На данный момент команда сформирована. Имеется подробная инструкция. Работу вам передадут.

Оплата из расчета 100 руб/статья.

6 лет назад
allres
Ольга 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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