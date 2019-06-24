Для вычитки текстов нужен корректор. Тексты хорошие, только кое-где есть стилистические и орфографические ошибки. Объем 100тыс Оставляйте заявки с ценой и сроками
Редактор для сайта. 120 статей
Разовая работа. Требуется редактор для завершения выписки сайта огородной тематики. Осталось 120 статей.
Требования:
Знание русского языка в совершенстве. Желательно филологическое образование.
Умение работать в команде.
В задачу входит:
отбор авторов,
контроль качества статей,
контроль формирования ТЗ,
минимальная корректировка,
правки за экспертом.
На данный момент команда сформирована. Имеется подробная инструкция. Работу вам передадут.
Оплата из расчета 100 руб/статья.
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