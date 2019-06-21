Нужен корректор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт33 заявки377 просмотров

Для вычитки текстов нужен корректор. Тексты хорошие, только кое-где есть стилистические и орфографические ошибки. Объем 100тыс Оставляйте заявки с ценой и сроками 

6 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад

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Нет заявок фрилансеров