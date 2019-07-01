Набрать таблицы в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок348 просмотров

Нужно набрать табличные данные в Word (несколько листов), чтобы распечатать двухсторонние карточки.

6 лет назад
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

it_grad35
Яна 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Благодарю. Отличная работа.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

it_grad35
Яна 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад