Художественный редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт38 заявок432 просмотра

Здравствуйте!

Нужно отредактировать книгу на 100 страниц. Тематика - психология отношений мужчины и женщины. Срок выполнения - 7-10 дней. Опыт работы в издательствах или редактировании желателен. 

Оплата частями, можно разбить. Все детали и обсуждение оплаты при личном контакте.

6 лет назад
alina_h99
Алина 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров