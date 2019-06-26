Набор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт53 заявки379 просмотров

Добрый вечер! Нужно набрать текст с отсканированных листов, стандартным размером шрифта, приблизительно 50 листов, интересует цена за лист.

6 лет назад
tatyya
41 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров