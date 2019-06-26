Нужен корректор для вычитки сайта

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Закрыт25 заявок404 просмотра

Нужен корректор для вычитки сайта

Нужно исправлять:

- орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки;

- правка речевых и стилистических ошибок. 

Профессиональное образование и опыт работы корректором или учителем русского языка обязательны!

6 лет назад
robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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