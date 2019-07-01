Отредактировать статью

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт18 заявок597 просмотров

Требуется редактор-корректор для правки статьи. Опыт и филологическое образование обязательны. 10 р за 1000 збп

6 лет назад
Fil_olga
Ольга 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров