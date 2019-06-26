Редактирование блога на тему фотопутешествий

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт49 заявок558 просмотров

Добрый день друзья.

Ищу редактора для моих публикаций в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям. Основу составят авторские фотограграфии сопровождаемые пояснительным текстом.

На первых порах требуется редактирование текстов - правка стиля, грамматика и синтаксис. В дальнейшем написание статей по ТЗ.

Написание статей
6 лет назад
Makl121
Михаил 
69 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров