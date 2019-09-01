Требуется копирайтер любящий и знающий жизнь животных, прежде всего собак, особенно пуделей.
Копирайтинг64 заявки
Закрыт
5 лет назад
Требуется копирайтер любящий и знающий жизнь животных, прежде всего собак, особенно пуделей.
Добрый день друзья. Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером. ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.
Добрый день друзья. Ищу редактора для моих публикаций в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям. Основу составят авторские фотограграфии сопровождаемые пояснительным текстом. На первых порах требуется редактирование текстов - правка стиля, грамматика и синтаксис. В ...