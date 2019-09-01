Makl121

Михаил Makl121

 
69 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Блог о собаках

    Требуется копирайтер любящий и знающий жизнь животных, прежде всего собак, особенно пуделей.

    Копирайтинг64 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текстов на тему путешествий

    Добрый день друзья. Ищу копирайтера в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям (Золотое кольцо; Кипр; Крит; Турция...). Основу составят авторские (мои) фотограграфии сопровождаемые текстом написанным копирайтером. ТЗ на каждую статью или серию будет предоставлено.

    Копирайтинг108 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование блога на тему фотопутешествий

    Добрый день друзья. Ищу редактора для моих публикаций в блог, посвященный путешествиям, экскурсиям. Основу составят авторские фотограграфии сопровождаемые пояснительным текстом. На первых порах требуется редактирование текстов - правка стиля, грамматика и синтаксис. В ...

    Написание статей
    Редактирование и Корректура49 заявок
    Закрыт
    6 лет назад