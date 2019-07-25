kirtoakapavel

Павел Киртоака kirtoakapavel

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Копирайт текста на англ.яз

    Есть текст, нужно размножить его другими словами, сохраняя суть. Объём до 1к символов. Время от времени буду подкидывать схожие задачи. Есть 1 текст, нужно таких же - 5. Все они ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Завершить натяжку шаблона на php laravel

    Есть админка, все накодили, залили в неё 80% сверстанных страничек. Админка на php laravel. Исполнитель пропал 3 дня назад, нигде не появлялся в онлайне, видимо что-то случилось. Отдам закончить проект другому исполнителю, осталось донатянуть 20% ...

    LaravelPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент менежджер

    Нужен контент менеджер, который сможет заполнить данные из верстки в админку сайта ( тексты, изображения ).Сайт будет на трёх языках. Пока готов только на одном языке. После того как полностью будет версия на одном языке, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка 18 страниц

    Нужно сверстать 18 страниц, макеты готовы + макеты под адаптив.  Под десктоп многие страницы уже сверстаны, 14 из 18, в них нужно кое какие правки внести и добить адаптив мобильный. Макеты скину в личку.  ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать креативы для FB

    Ищу дизайнера, кто поможет создать креативы для рекламы в FB.  Очень важно чтобы у вас был опыт в этом и вы понимали какие креативы заходят лучше других. Было бы идеально вместе дойти до идеи ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактор со знанием SEO

    Ищем редактора, со знанием английскоко языка, на сдельные работы, для создания нишевых сайтов.   Основная тематика – медицина. Проекты на английском языке, под штаты. Обязанности:  ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад