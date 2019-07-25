kirtoakapavel

Есть текст, нужно размножить его другими словами, сохраняя суть. Объём до 1к символов. Время от времени буду подкидывать схожие задачи. Есть 1 текст, нужно таких же - 5. Все они ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть админка, все накодили, залили в неё 80% сверстанных страничек. Админка на php laravel. Исполнитель пропал 3 дня назад, нигде не появлялся в онлайне, видимо что-то случилось. Отдам закончить проект другому исполнителю, осталось донатянуть 20% ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Есть две впс, нужно настроить дабл впн, отключить логирование, скрыть днс. Настроить впн для анонимной работы.Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен контент менеджер, который сможет заполнить данные из верстки в админку сайта ( тексты, изображения ).Сайт будет на трёх языках. Пока готов только на одном языке. После того как полностью будет версия на одном языке, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить сервер, установить ISP manager ( крякнутый )Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать 18 страниц, макеты готовы + макеты под адаптив. Под десктоп многие страницы уже сверстаны, 14 из 18, в них нужно кое какие правки внести и добить адаптив мобильный. Макеты скину в личку. ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу дизайнера, кто поможет создать креативы для рекламы в FB. Очень важно чтобы у вас был опыт в этом и вы понимали какие креативы заходят лучше других. Было бы идеально вместе дойти до идеи ...Баннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
нужна натяжка верстки на WPверстка уже почти готова. +- страниц, ищу людей с опытом.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем редактора, со знанием английскоко языка, на сдельные работы, для создания нишевых сайтов. Основная тематика – медицина. Проекты на английском языке, под штаты. Обязанности: ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт6 лет назад